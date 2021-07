Ufficio stampa

Quarto appuntamento con "Temptation Island", il docureality di Canale 5. Lunedì 19 luglio, in prima serata, vedremo come procede l'avventura per le quattro coppie rimaste in gara. In chiusura della scorsa puntata, Filippo Bisciglia ha annunciato da parte di una delle fidanzate la richiesta di un confronto immediato che certamente turberà gli animi nel villaggio dei fidanzati. A chi toccherà?