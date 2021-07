Jessica aveva portato Alessandro a "Temptation Island" per dare una svolta al rapporto che negli ultimi anni si era arenato. Il fidanzato, però, una volta entrato nel villaggio si è dedicato soprattutto al fitness invece di riflettere sui problemi di coppia.

"Io sto vedendo solo video di lui che fa palestra e mangia. Lo ritengo un po' egoista, perché è concentrato solo su se stesso. Non ho visto nessun video in cui parla di me, non so neanche se mi sta pensando", si era sfogata la fidanzata all'ennesimo falò senza video. "Sto valutando se una persona come lui può andare bene per me oppure no".

