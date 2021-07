"Temptation Island", Ste e Claudia escono insieme dopo il falò

Tutto è bene quel che finisce bene. Ste e Claudia hanno deciso di partecipare a " Temptation Island " per mettere alla prova il loro amore. La coppia ha superato la crisi e dopo il falò della terza puntata ha deciso di uscire insieme dal programma. Le nozze fissate per il 7 agosto sono dunque confermate. I due si sono fatti mille promesse...

STE E CLAUDIA - "Spesso piango in bagno di nascosto e tu non te ne accorgi, anche quando esco dal bagno con gli occhi viola - dice Claudia a Ste - Non sei attento... Mi sono però analizzata ed ho scoperto anche molti miei errori. Non ti ho mai chiesto scusa e di questo mi dispiace. Vorrei ritrovare con te quella complicità che c’era prima". La risposta di Ste non si è fatta attendere: “Cercherò di essere più attento, ma tu devi cercare di coinvolgermi in tutto. Sicuramente cambierò ed ho capito che con le persone che più amo in assoluto, come te, mia madre e mia nonna, tendo a rispondere male a volte. Cambierò".

FEDERICO E FLORIANA - Le cose non vanno per niente bene a Federico e Floriana. Il ragazzo è sempre più vicino alla single Vincenza e la fidanzata piange e si dispera. "Come faccio a farmi una famiglia con uno che a 34 anni, invece di pensare ai nostri problemi, si sta facendo la storia d'amore con un'altra? Sta sempre attaccato a questa ragazza. Con le altre non parla". Federico si confessa con Vincenza: "Ero molto chiuso, spento, annullato. Ora sono ritornato quello che ero... Lei programma tutta la giornata, io non sono così... lei a casa sta con il pigiama di pile, è assente anche con il cane".

JESSICA E ALESSANDRO - Dal canto suo Jessica ama stare con il single Davide. E gli fa una confessione che lascia di stucco il fidanzato Alessandro: "Siamo conciati così da tanto: un anno, anche di più. Ma senza la convivenza ci saremmo già lasciati". La ragazza lamenta che non ci sono attenzioni nei suoi confronti: "È una vita che non mi fanno le coccole e sono pure fidanzata. Pensa se non lo fossi... lo facciamo ogni tre mesi". Alessandro però non ci sta, impazzisce e prende a calci i fiori del gazebo.

MANUELA E STEFANO - Manuela si lega al tentatore Luciano. "Mi rimpiangerà a vita", dice Manuela a Luciano, e si lamenta perché il compagno "non l’ha mai fatta sentire donna". Dal canto suo Stefano si avvicina alla bella Federica. "Al falò lo faccio piangere per la sua prima volta", dice Manuela. Ci riuscirà?

