"Temptation Island": Tommaso tradisce Valentina con Giulia, la prima coppia è fuori

TOMMASO E VALENTINA - In pochio giorni Tommaso si è legato alla single Giulia, una attrazione prima nascosta sotto le coperte e poi manifestata alla luce del sole con tanto di baci. "Ormai è fatta. Lo sai che per me è la fine? Non ci dovevi essere qua - ha detto il ragazzo - Tu sei perfetta, sia dentro che fuori. Lo sai che se ti rifai il seno diventi greve? Ancora di più". Falò più che necessario. Valentina ha provato a sentire le giustificazioni, ma alla fine i due hanno lasciato il programma da single.

STE E CLAUDIA - A Ste vengono mostrati die video in cui la sua futura moglieconfessa di "non provare più lo stesso desiderio" nei suoi confronti: "Ho un blocco, quando vedo che lui si avvicina e capisco perché si avvicina, subito mi irrigidisco. Mi viene l'ansia. A 26 anni non voglio sentirmi come una di 70. È da più di un anno ormai che sono spenta". Ste è convinto che a queste condizioni il matrimonio, fissato il 7 agosto, non sa più da fare...

STEFANO E MANUELA - A piangere stavolta è Manuela. Stefano non usa belle parole per descriverla, parole che pesano come macigni: "Certe volte mi vergogno di lei, è limitata. È insicura, infatti è anche rifatta", dice Stefano alla tentatrice Federica, con la quale la complicità è palese. Fatta di carezze e complimenti. Anche Manuela si avvicina a un tentatore ma precisa: "Mi sento felice e rispettata da lui, ma da parte mia non c'è nulla oltre all'amicizia". Cosa succederà?

BOOM DI ASCOLTI - Prosegue il successo di "Temptation Island" che cresce e, anche con il secondo appuntamento stagionale, si conferma il programma più seguito della serata con 3.526.000 spettatori e il 23% di share (che sale al 27.84% sul target commerciale). Il docu-reality guidato da Filippo Bisciglia ha toccato picchi del 32.5% di share e 4.193.000 di telespettatori. Numeri record tra i giovanissimi: 41% di share sul target 25-34 anni. Grande successo anche sui social: su Twitter, l’hashtag ufficiale #TemptationIsland ha raggiunto il primo posto degli argomenti più discussi in Italia e nel mondo.