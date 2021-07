"Temptation Island", la promessa di Claudia e Ste: "Ricominciamo insieme"

A " Temptation Island " hanno messo alla prova il loro amore, pur avendo già fissato la data del matrimonio il 7 agosto. Ste e Claudia hanno rischiato seriamente di non celebrare mia quelle nozze . Lei era dubbiosa, aveva perso la passione, e lui era disperato. Dopo il falò di confronto i due hanno scelto di uscire in coppia dal programma. E alla fine della puntata si sono confrontati: "Ricominceremo insieme".

Claudia si è giustificata giurando che molte le frasi le avrebbe pronunciate solo per ottenere una reazione: "Ho tirato fuori tutti i pensieri. Spero che le cose che ci siamo detti siano la base per ricominciare come prima. Mi sono messa davvero tanto in discussione. Ho ritrovato la mia parte spensierata, non la sentivo più e avevo bisogno di riscoprirla".

Dal canto suo Ste non ha nascosto la delusione: "Sentire quelle tue frasi brutte mi faceva impazzire. Dicevi che non ti mancavo e non stavo bene. Io sentivo la tua assenza, mi sei mancata sempre, giorno e notte. Esco con più conferme di quelle che avevo. Esco anche con la consapevolezza che avrò più fermezza".

"Temptation Island", ecco tutti i protagonisti Ufficio stampa 1 di 4 Le coppie Ufficio stampa 2 di 4 Gli uomini single Ufficio stampa 3 di 4 Le donne single Ufficio stampa 4 di 4 leggi dopo slideshow ingrandisci

TI POTREBBE INTERESSARE: