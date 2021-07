"Temptation Island", falò di confronto in arrivo per Manuela e Stefano?

A "Temptation Island" il viaggio nei sentimenti di Manuela e Stefano sembra essere in dirittura d'arrivo. Dopo un pinnettu particolarmente intenso, infatti, la ragazza esce dalla capannina con un diavolo per capello. "Dove stanno andando?" si chiede Manuela, vedendo il fidanzato allontanarsi probabilmente con una tentatrice.

Manuela partecipa a "Temptation Island" per capire se la relazione può davvero ricominciare, dopo che ha scoperto i tradimenti del fidanzato. In queste settimane, però, si è avvicinata molto al tentatore Luciano. In lui ha trovato una spalla su cui piangere e una persona con cui confidarsi nei momenti difficili. "Stefano è consapevole dei suoi errori, ma non fa nulla per rimediare", si era sfogata lei all'ultimo falò. "Mi sento sempre attaccata e umiliata. Non l'ha mai capito quanto l'ho amato".

Finora Manuela non ha ricevuto video del suo fidanzato con qualche tentatrice, ma il suo rapporto speciale con Luciano potrebbe aver innescato una reazione nel compagno. Lunedì prossimo ci sarà un filmato anche per lei?

