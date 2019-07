Temptation Island, Katia diventa gelosa e gli ascolti volano

L'appuntamento di lunedì 8 luglio ha toccato picchi del 32.64% di share e di 4.346.000 di telespettatori. Numeri importanti anche tra i giovanissimi: 39.69% di share sul target 15-34 anni. In particolare, sul pubblico femminile delle 20-24enni la share vola al 53%. Da segnalare inoltre il formidabile successo di visione della trasmissione sui device digitali. “Temptation Island”, solo nell'ultima settimana (quella successiva alla messa in onda della seconda puntata), è al primo posto in Italia nella classifica dei programmi più seguiti online con un totale di oltre 1 milione e 600 mila video visti. Un volume che rappresenta un tempo di visione pari a 48 milioni di ore complessive. Un risultato eccellente che corrisponde a 281 mila dispositivi collegati con “Temptation Island” nel minuto medio. Grande successo anche sui social con 783.200 interazioni complessive (su Facebook, Twitter e Instagram). L’hashtag ufficiale #TemptationIsland ha dominato il podio degli argomenti più discussi su Twitter in Italia e nel mondo.



Katia "vede rosso" dalla gelosia - La vicenda di Katia e Vincenzo è una di quelle che hanno tenuto banco nella puntata di lunedì. La riminese fino a questo momento si era distinta per la leggerezza con cui procedeva spedita pensando di fatto solo a se stessa, lasciando a Viittorio il ruolo di trainato, fin troppo apatico. Al punto che nelle puntate precedenti la ragazza si era lamentata di non vedere video del suo fidanzato, evidentemente troppo "addormentato" rispetto alle dinamiche dell'isola. Ma le cose sono improvvisamente cambiate. E questa volta Katia di video ne ha visti due... in cui gli atteggiamenti di Vittorio con la bruna Vanessa, sono a dir poco initmi.



Apriti cielo. Katia improvvisamente si è accorta di avere un fidanzato di cui preoccuparsi. "Che batosta! - ha ammesso -. Mi meraviglio di lui, come persona a me ha sempre dato tanto. Mi spiace dirlo ma non era così tanto innamorato. Mi lamentavo che non vedevo video. Ne ho visti due e mi sono bastati!". Dal canto suo il ragazzo al falò dice di aver sentito Katia ritenersi single e quindi, dopo aver metabolizzato la botta, di avere aperto gli occhi ed essersi guardato in giro. Scoprendo il fascino di Vanessa. "Katia voleva che mi svegliassi e così ho fatto". E adesso cosa accadrà?