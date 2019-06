Temptation Island, ecco la "fotonica" Katia quando era acqua e sapone

Katia non ha mai nascosto il suo carattere libertino e sin dal suo ingresso a "Temptation Island" ha chiarito di non voler porsi nessun limite. Al provocatore Giovanni, con cui è scattato subito il feeling, ha confidato di sentirsi single e di non sentire la mancanza del compagno. Parole che non sono piaciute al fidanzato Vittorio. Il ragazzo ha dovuto ingoiare più di un rospo e vedere la sua amata ridere e scherzare felice tra le braccia di un altro.