"Temptation Island", tra le tentatrici c'è l'ex vincitrice del Gf Federica Lepanto

Sull'isola di "Temptation Island" ha fatto capolino un volto già conosciuto dai telespettatori. Federica Lepanto, ex vincitrice del "Grande Fratello", nel docu-reality estivo di Canale 5 ha infatti il compito di portare scompiglio tra le coppie e pare già aver individuato la "preda". Federica è infatti entrata subito in sintonia con Massimo e la vicinanza tra i due non è affatto piaciuta alla fidanzata del ragazzo, Ilaria.

Massimo e Ilaria stanno insieme da due anni e mezzo. Da quando sono andati a convivere, un anno fa, la relazione è diventata più difficile. Lui, infatti, ha confessato di non sentirsi più libero in casa mentre lei non è sicura che sia abbastanza maturo per poter pensare ad un futuro insieme.



Nella crisi si è inserita Federica, che ha avuto gioco facile ad avvicinarsi a Massimo. Nel villaggio dei fidanzati i due si godono infatti l'idromassaggio abbracciati, tra baci e carezze, senza fare troppo caso alle telecamere. Un'attrazione fortissima, che ha sorpreso anche la provocatrice. "Proprio Massimo mi doveva capitare? Non pensavo che mi potesse piacere qualcuno qui dentro", ha infatti confessato ad Arcangelo. Dopo aver visto i video, anche la fidanzata è sicura: "Lei gli piace, lo vedo da come si comporta".

