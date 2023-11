"Temptation Island", Gabriela Chieffo si rifà seno, naso e labbra: "Prima ero Gargamella"

Per questo si è regalata un ritocchino al seno, uno alle labbra e uno al naso. La ragazza era volata in Turchia per aumentare il décolleté, ma poi ha aggiunto anche un doppio intervento al viso.

Uscita da "Temptation Island" Gabriela Chioffa ha deciso di riappropriarsi della sua vita e di pensare un po' di più a se stessa, dopo essersi sacrificata per anni per il fidanzato Giuseppe Ferrara.

Gabriela Chieffo ha perso 45 chili Gabriela è sempre stata onesta riguardo al suo aspetto e non ha mai nascosto i cambiamenti del suo fisico. In passato, infatti, aveva mostrato senza paura le sue fotografie con ben 45 chili in più. Anche questa volta ha sfoggiato orgogliosa il risultato dell'intervento, senza curarsi troppo del giudizio degli altri. "Bla, bla, bla" ha infatti commentato a margine del suo nuovo profilo, sorridendo soddisfatta alle possibili critiche.

Gabriela: "Prima ero Gargamella, faccio ciò che voglio" "Prima ero Gargamella, ora sono rifatta, ma la vera domanda è: mi è mai importato del parere altrui sulla mia vita? Mi sono mai fatta condizionare? Ho sempre fatto ciò che volevo, senza pensare al giudizio degli altri. Perché, ricordate, come fate sbagliate e avranno sempre da ridire", si è sfogata la ragazza. In molti via social le hanno però fatto notare che il nuovo intervento pare aver peggiorato il viso, invece di migliorarlo.