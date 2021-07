"Temptation Island", Floriana lascia Federico: "Mi fai schifo"

FLORIANA E FEDERICO - "Avevo molti dubbi e mi sono data delle risposte, la tua storia te la vai a fare fuori", attacca Floriana e Federico si giustifica: "Mi sono messo in gioco perché volevo capire i sentimenti reali per te". La ragazza però non fa un passo indietro e ribatte: "Ti ho chiamato e non sei venuto, quello che ho visto mi ha fatto stare così male da farmi capire tutto. Non mi ami , non mi rispetti e non mi meriti. Ora tu quella ragazza te la tieni, fai schifo e sei ridicolo. Io non sono fatta per me né tu per me, io non lo voglio uno come te. Io voglio un uomo con le p...e. Un'altra come me non la troverai mai più". Federico cerca di recuperare: "Io per quella ragazza non provo niente, ho fatto così perché ho capito quello che provo per te, tiamo da morire, quando mi hai chiamato per il falò sono stato male". Floriana però decide di uscire da sola dal programma".

ALESSANDRO E JESSICA - Tra Alessandro e Jessica le cose non vanno bene da tempo. Lei si lamenta perché il fidanzato è troppo preso da se stesso e dalla palestra, tanto che tra i due non ci sarebbe più passione. Così Jessica si distrae con il tentatore Davide e Alessandro naturalmente non la prende bene. "Quando metti tutto te stesso nella relazione con una persona - si sfoga - e dall'altra parte non ottieni nulla è tremendo, prima di lei ho avuto solo frequentazioni. L'unica fidanzata è stata lei, ma non mi merita". Intanto, forse per ripicca Alessandro si consola con la bella Carlotta...

MANUELA E STEFANO - Manuela e Stefano sono sempre più in crisi. Lei si distrae con il tentatore Luciano, lui con Federica. Stefano ha lanciato accuse pesanti: "Tranne due piatti in tavola e le pulizie non sa fare niente". E la ragazza ha spiegato che l'allusione riguardava la sfera sessuale: "Lui intende che io non sono buona a letto". Dopo un abbraccio e qualche coccola tra Stefano e la tentatrice, Manuela tuona: "Vorrei prenderli a schiaffi tutti e due, lui è uno sporcaccione in tutti i sensi. Per lei si dispiace. Mi ha fatto dormire per terra, perdere il lavoro e la casa. Ma per me non si dispiace. Ma perché fa così?". Poi si rivolge a Federica: "Prendilo, portatelo via. Mi fa schifo... Attenta però che quando vai a cena poi ti fa pagare". Manuela confessa di essere stata tradita e che Stefano fa sempre così: "Le ha tradite tutte". Quando però il ragazzo vede Manuela con il tentatore Luciano, sbotta: "Ormai è finita. Basta"...

NATASCIA E ALESSIO - Natascia continua a non ricevere video da Alessio, e intanto lei lo stuzzica tanto da farlo piangere. "Mi sta facendo soffrire troppo, mi ha ferito, io la amo, non volevo arrivare a questo. L'amore non svanisce... lei sta facendo il suo percorso, non vedo mai che si mette in discussione. Punta il dito contro di me, senza pensare ai suoi di errori. Io i miei li ho ammessi, anche piangendo". Anche lei a dire il vero si dice molto innamorata di Alessio. E parla del suo percorso: "Sto bene, mi sento molto spensierata, spero che lui capisca che il suo atteggiamento giudicante mi fa solo frenare. Io continuerò ad essere quella che sono stata fino ad adesso, mi sto divertendo tantissimo e mi sento accolta da tutti.”

PROGRAMMA PIU' VISTO DELLA SERATA - Prosegue il grande successo di "Temptation Island". Il quarto appuntamento del programma è il più visto della serata con 3.354.000 spettatori e il 23% di share (che sale al 27.1% sul target commerciale). Inoltre, il docu-reality guidato da Filippo Bisciglia ha toccato picchi del 33.7% di share e 4.043.000 di telespettatori. Numeri record tra i giovanissimi: 38.9% di share sul target 15-24 anni. Grande successo anche sui social: su Twitter, l’hashtag ufficiale #TemptationIsland ha raggiunto il primo posto degli argomenti più discussi in Italia e nel mondo.

