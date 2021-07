Il percorso di Floriana e Federico finisce a "Temptation Island". La ragazza ha deciso di abbandonare da single il programma dopo un falò di confronto immediato con il suo fidanzato. Floriana non ha accettati le attenzioni dedicate dal fidanzato a Vincenza, la single con cui ha legato nel corso dei giorni. Proprio a seguito dell'avvicinamento fra i due, Floriana aveva chiesto un primo falò di confronto con Federico, che quest'ultimo aveva rifiutato. La ragazza ne ha quindi richiesto un altro dopo aver osservato altre immagini di sintonia che hanno aumentato i suoi sospetti.

Messi uno contro l'altro, i fidanzati non sono riusciti a trovare un punto d'incontro. Federico ha sottolineato che con Vincenza non c'è stato nulla di importante, ma Floriana ha scelto di lasciare il programma sola. “Io sono molto sicura: io ho iniziato questo percorso e sono stata male. Ho capito che lui non mi merita, io ti ho anche chiamato e tu non sei venuto perché dovevi continuare la tua vacanza", sono state le parole glaciali di Floriana. A nulla sono valse le parole di Federico: “Io mi sono messo in gioco con quella ragazza per capire fino a che punto erano veri i miei sentimenti. Io qui ho capito che la amo da morire", ma nonostante questa dichiarazione, Floriana conferma di voler tornare a casa da sola: “L’amore che gli ho dato forse non lo troverà mai da nessun’altra”.