In generale, Anna ha 27 anni ed è laureata in psicologia, mentre Alfred, 25 anni, è un operaio. Vivono entrambi a Perugia, fidanzati da 1 anno e 9 mesi, non convivono. Lei scrive perché ama il ragazzo e nonostante ci siano diversi motivi per lasciarlo, non riesce a farlo. Oltre ad aver scoperto un tradimento, dice di essere lei a fare tutto per lui, mentre Alfred non ricambia.