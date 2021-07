"Temptation Island", Alessio decide di tornare a casa con Natascia: "Non ce la faccio a stare senza di lei"

Arriva il lieto fine nel viaggio nei sentimenti di Natascia e Alessio a "Temptation Island". Nonostante le insicurezze del ragazzo nei confronti della fidanzata, complice la vicinanza di lei al single Samuele, la coppia ha deciso di tornare a casa insieme.

Al falò di confronto finale, Alessio va dritto al punto: "Non hai coraggio di affrontare i problemi, sei assente", dice. Natascia replica, motivando i suoi comportamenti: "Io sono venuta qui per ritrovare me stessa - ha spiegato - Io non ho avuto paura di perderti perché non ho fatto niente di sbagliato.”

Nel momento in cui il conduttore del programma Filippo Bisciglia arriva alla fatidica domanda finale, Alessio ammette tra le lacrime "Io adesso non ce la faccio a lasciarti, non riesco ad andare via senza di lei". Natascia, invece sottolinea i suoi dubbi: "Anche a me è mancato - ha detto -, anche io voglio uscire con lui ma io so che lui non vuole me. Sono a conoscenza del dolore che posso dare". Alla fine Alessio ammette i suoi errori e i due decidono di proseguire nella loro relazione.