Si conclude in maniera completamente inaspettata il viaggio nei sentimenti a "Temptation Island" di Manuela e Stefano: la coppia ha deciso di mettere fine alla loro relazione durata quattro anni. A pesare sulla scelta finale, gli eventi avvenuti negli ultime ore del programma. Il giorno prima del falò di confronto finale, la ragazza ha passato una romantica serata con il single Luciano in cui i i due si sono scambiati un lungo bacio.

Terminata l'incontro con il tentatore, Manuela ha richiesto un falò di confronto immediato con il fidanzato Stefano, ma visto l'orario, il conduttore Filippo Bisciglia le ha comunicato che l'incontro tra i due sarebbe avvenuto il giorno successivo.

Al falò di confronto finale, Stefano va subito al sodo: "Dal primo giorno mi hai massacrato - ha esordito - non ho trovato una persona pronta a trovare una soluzione ma solo qui ad offendermi". Manuela però non gli ha dato tempo di continuare: "Io ti ho sempre amato, tu mi hai sempre tradita - ha detto la ragazza - qui ho trovato un uomo che mi rispetta. Non ti ho perdonato solo i tradimenti, ma anche la violenza psicologica che mi hai fatto in questi anni. Non sei un uomo".

La coppia poi ha iniziato a guardare i video che vedevano protagonisti Stefano e la single Federica, in atteggiamenti molto intimi, ma di fronte alle frasi di lui Manuela perde la testa e gli rifila uno schiaffo: "Sei un porco, un maiale, un deficiente… mi sento umiliata, offesa, tutti i giorni della mia vita". Dopo questo momento di tensione, la coppia riesce a parlare del vero problema della loro relazione: la fiducia. "Tu non mi hai mai veramente perdonato", è stato il commento di Stefano. "Già ti ho perdonato - è stata la risposta di Manuela - ma non riesco a dimenticare e tu non mi hai aiutato a dimenticare". Poi l'epilogo: "Ho capito che ti vorrò per sempre bene, ma non ti amo più - ha concluso la ragazza, prima di comunicare a Bisciglia di voler uscire da sola - non siamo fatti per stare insieme". Prima di lasciare il programma, entrambi hanno voluto rivedere i rispettivi tentatori.