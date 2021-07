Rush finale per " Temptation island ". Le coppie continuano a mettere alla prova il loro amore, ma non sempre lasciano il reality insieme. L'ultimo caso è quello di Jessica . La ragazza si avvicina sempre di più al tentatore Davide che la riempie di attenzioni al contrario del fidanzato Alessandro che pensa solo alla palestra. I due però si avvicinano fin troppo, finiscono sotto le coperte e al compagno non resta altro che chiedere il falò. Dopo sette anni non sono più una coppia.

JESSICA E ALESSANDRO - Appena Alessandro visiona i filmati di Jessica con Davide va su tutte le furie e comincia a rompere tutto quello che gli viene sotto mano. Chiede immediatamente il falò e le rimprovera di avergli mancato di rispetto. La ragazza si difende e gli ricorda tutte le volte in cui in questi anni lui ha pensato solo a se stesso, concentrandosi sul fisico e sull'alimentazione. Alessandro si difende dicendo che era lei a rifiutarlo, che ormai erano solo dei coinquilini. Intanto le immagini con il single Davide si fermano, la produzione fa sentire solo l'audio, si sente che c'è intimità. C'è la prova del tradimento. Entrambi decidono di uscire dal reality da single.

FLORIANA E FEDERICO - Floriana e Federico sono protagonisti di un falò speciale. Nella quinta puntata sembrava infatti totalmente finita tra i due,e invece il ragazzo ha chiesto e ottenuto di avere un ultimo confronto con la fidanzata. Chiede scusa in lacrime e legge una lettera carica di sentimenti: "Ho sbagliato, ho fatto il buffone per stare al centro dell'attenzione, ho sbagliato nei modi... meriti più attenzioni, l'amore per te è ancora molto vivo, se non ti sento sono vuoto, non potrei svegliarmi senza di te al mattino, sono disposto a cambiare, voglio sposarti". E Floriana lo perdona: "Mi ci vorrà tempo per riacquistare la fiducia, sono felice ma voglio la dimostrazione che sei cambiato".

NATASCIA E ALESSIO - "Non so più se sono innamorata di lui o del ricordo della nostra relazione". Natascia non riesce a capire se quello che prova per il suo fidanzato Alessio è amore o abitudine. La vicinanza al single Samuele la mette a dura prova. Alessio arriva al suo quinto falò sempre più deluso e arrabbiato per il comportamento della sua fidanzata Natascia e le immagini che vede non placano i suoi stati d’animo soprattutto quando lei dice che "è troppo pesante". Così Alessio esplode: "Ora basta... sto cercando motivi per non andare via senza di lei ma non li trovo".

MANUELA E STEFANO - "Sei il fidanzato che tutte vorrebbero avere". Manuela si lascia andare a dichiarazioni molto forti con il single Luciano. Tra loro due ormai l'intesa è fortissima e le loro labbra si sfiorano. Dal canto suo Stefano si consola tra le braccia della single Federica e si lascia andare a un pianto liberatorio. Ma per Manuela è tutta scena, è convinta che il fidanzato stia fingendo. Stefano intanto confida alla tentatrice Federica tutti i suoi dubbi sulla sua relazione con Manuela, che in realtà lo ha già peronato tante volte e confessa di non fidarsi più delle persone a causa dei continui tradimenti. Come finirà?

RECORD STAGIONALE - Miglior risultato stagionale per "Temptation Island" che cresce e si conferma leader assoluto della serata con: il 23.7% di share (che sale al 28.1% sul target commerciale) e 3.285.000 spettatori totali. Inoltre, il docu-reality di Canale 5 guidato da Filippo Bisciglia ha toccato picchi del 35% di share e 3.759.000 di telespettatori. Numeri record tra i giovanissimi: 44% di share sul target 15-34 anni, 56.1% di share sul pubblico femminile delle 25-34enni. Grande successo anche sui social: su Twitter, l’hashtag ufficiale #TemptationIsland ha raggiunto il primo posto degli argomenti più discussi in Italia.

