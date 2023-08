"Temptation Island", Ale chiede il secondo falò di confronto e lascia Federico

A "Temptation Island" Federico non ha più scuse e accetta il secondo falò di confronto preteso dalla sua fidanzata Ale. Nonostante la vicinanza e i baci con il single Lollo, la 31enne è decisa ad avere un incontro definitivo con il compagno e a mettere fine alla loro relazione. "Sei uno schifoso", così Ale non appena incontra il 31enne triestino. Nell'appuntamento di lunedì 31 luglio, i due sono obbligati a fare i conti con i loro problemi e a decidere sul futuro della loro relazione che già da tempo attraversa una profonda crisi.

Il falò di confronto - È un fiume in piena Ale che ha tante cose da dire, dopo quasi 20 giorni, al compagno Federico. "Sono venuta qui pensando di poter costruire qualcosa con te. Mi sono trovata una persona che dice di non provare le stesse cose che provo io, successivamente hai dichiarato pubblicamente di non amarmi, sai la cosa più schifosa? L'hai fatto ridendo! Che razza di persona sei?. Dovresti baciare dove cammino per tutto quello che ho fatto per te, sei un ingrato, schifoso di m***a", ha dichiarato con tanta rabbia Ale che poi ha chiesto al compagno perché non si è presentato al primo falò di confronto.

Le giustificazioni di Federico - Al falò di confronto il 31enne finalmente ha dichiarato le sue vere intenzioni. Ha confermato ad Ale di non amarla e di voler vivere la sua vita senza nessuna implicazione sentimentale. "Speravo che la decisione la prendessi tu. Mi sono abituato, lo sai come sono, all'inizio soffrivo il fatto di stare insieme, non provavo le cose che avrei voluto provare, ma nel frattempo stavo lì, mi stavo abituando. Sento ancora l'istinto di volermi divertire, a 32 anni", ha ammesso.

Un mese dopo - Per tutte queste ragioni Ale e Federico hanno deciso di mettere fine, una volta e per tutte, alla loro relazione. Dopo un mese dalla fine del programma i due hanno confermato la loro posizione senza nessun ripensamento. Ale che era sembrata molto arrabbiata durante il falò di confronto ha continuato a essere molto risentita nei confronti dell'ex compagno. "Un confronto faccia a faccia dopo tre anni di relazione per me era d'obbligo, ma per lui no. Se n'è fregato ancora una volta, ringrazio ogni giorno di essere venuta qui, perché ho scoperto cose che prima non sapevo", ha dichiarato amareggiata la 31enne che si aspettava di parlare ancora con Federico che invece ha preferito evitare.

Nessun rimpianto neppure per Federico che è sembrato molto convinto della decisione presa. "Ci penso con affetto, ma non rimpiango la decisione che abbiamo preso. Mi dispiace per le frasi che ho detto, ma non volevano essere dispregiative. Io mi auguro una maggiore intraprendenza in tutto per me e ad Ale il meglio", ha concluso.

Ale e il single Lollo - Durante la permanenza a "Temptation Island" Ale si è avvicinata molto al single Lollo. La loro conoscenza, però, non si è spinta al di là del reality. "Ci siamo sentiti e ci siamo visti, ma non è successo nulla. Questo è il momento di pensare a me stessa, in Lollo ho trovato una persona che mi ha aperto gli occhi. Mi auguro, infine, di stare bene di essere felice e di sorridere sempre", ha concluso la 31enne di Trieste.