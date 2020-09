Tempo di binge-watching: ecco le nuove serie tv in arrivo da "The Undoing" a "WandaVision"

L'estate volge al termine, e con l'avvicinarsi dell'autunno arrivano sul piccolo schermo nuove serie tv, nonostante palinsesti e offerte streaming sono stati stravolti dalle restrizioni imposte dal Covid-19 nei mesi scorsi a set e produzioni. Tra i titoli attesi, "Away" con Hilary Swank, "WandaVision" dal mondo Marvel, "The Undoing – Le verità non dette" con Nicole Kidman e Hugh Grant.

Lo stop alle riprese imposto dal coronavirus ha costretto a rimandare la messa in onda di "The Falcon and Winter Soldier", prima serie tv Marvel/Disney+ inizialmente prevista per agosto. Invece rimane confermato per dicembre l’esordio di "WandaVision". Direttamente dai film del Marvel Cinematic Universe, Elizabeth Olsen e Paul Bettany riprendono i ruoli rispettivamente di Scarlet Witch e Visione.

Nicole Kidman e Hugh Grant (e l’italiana Matilda De Angelis) sono i protagonisti della serie evento targata Hbo "The Undoing - Le verità non dette", scritta da David E. Kelley, già dietro il successo di "Big Little Lies". Basata sul best seller "Una famiglia felice", racconta la storia di Grace Fraser, una terapista newyorkese di successo sul punto di pubblicare il suo primo libro e sposata con Jonathan Fraser, un rispettato chirurgo. A poche settimane dal debutto del libro, delle crepe sempre più evidenti si apriranno a squarciare la superficie apparentemente perfetta della sua vita.

All'inizio di settembre arriva su Netflix la produzione originale fantascientifica "Away", con Hilary Swank. L’attrice premio Oscar interpreta Emma Green, astronauta americana che deve lasciare figlia adolescente e marito per una missione della durata di un anno. Oltre all’esplorazione dello spazio si aggiungeranno vicende personali, emotive e anche drammatiche, e le vite dei vari membri dell’equipaggio.

A settembre arriva anche la drammatica serie tv Hbo "Un volto, due destini", sei episodi con Mark Ruffalo nei doppi panni dei gemelli Dominick e Thomas Birdsey. Uno soffre di schizofrenia paranoide e l'altro con un passato doloroso scoprirà la verità sulla storia della sua famiglia. Nel cast anche Juliette Lewis e Marcello Fonte, alla prima esperienza in terra americana.

Debutto a inizio ottobre su Showtime "The Good Lord Bird" con Ethan Hawke protagonista. La miniserie-evento tratta dal libro di James McBride e curata dai produttori di Get Out e BlackKklansman, che racconta la storia di John Brown, un fervente e controverso abolizionista. Grazie ai suoi tentativi di insurrezione armata, accese le micce che portarono allo scoppio della Guerra civile americana e alla fine della schiavitù.

Il servizio di streaming Hulu propone da metà ottobre "Helstrom", nuova serie tv basata su Daimon Hellstrom, personaggio Marvel noto con il soprannome di Figlio di Satana, creato nel 1973 da Gary Friedrich e Jim Mooney sulla scia del successo di altri eroi demoniaci dell’epoca, tra cui Ghost Rider. Atteso dai fan e definito come “un approccio più maturo” dell’universo cinematografico Marvel già conosciuto ma attraverso una versione più cupa e inquietante.

