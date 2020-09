Arnold Schwarzenegger a 73 anni debutta come protagonista in una serie tv 

Anche a 73 anni si può sempre provare il brivido della "prima volta". Dopo il culturismo, il cinema, la politica e un reality ("The Celebrity Apprentice"); Arnold Schwarzenegger debutterà infatti come protagonista in una serie tv. A quanto riporta "Deadline" si tratta di un'avventura di spionaggio internazionale, creata dall'ideatore di "Scorpion" Nick Santora.

Al momento i dettagli del progetto sono pochissimi. La vicenda ruoterà intorno alla storia di un uomo (interpretato da Schwarzenegger) e di sua figlia (al momento ancora in fase di casting), invischiati in una storia di spionaggio internazionale. La serie dovrebbe vedere la luce in tempi brevi e tra i produttori esecutivi compaiono Santora e lo stesso Schwarzenegger.

Per il suo esordio televisivo l'attore ha scelto la società di produzione Skydance Television, specializzata in action movie, con la quale Schwarzy ha già collaborato nel 2015 per "Terminator Genisys" e nel 2019 per "Terminator - Destino oscuro".

L'attore non ha però abbandonato il cinema e lo vedremo presto sul grande schermo con "Kung Fury II: The Movie". Con Danny DeVito è invece pronto a riformare la strana coppia di "I gemelli", film cult degli Anni Ottanta. Il sequel si intitolerà "Triplets" e, a quanto svelato da DeVito, potrebbe vedere anche la partecipazione di Eddie Murphy.

