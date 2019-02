Taylor Mega: “Per vivere mi servirebbe un milione di euro al mese, ma non sono materialista”

“Non mi vergogno di quella che sono. Sì, mi servirebbe un milione di euro al mese per rispettare i miei standard di vita e se la gente mi critica per questo ne sono solo contenta” ha dichiarato a “Domenica Live” Taylor Mega, l’ereditiera che ha conquistato la tv italiana dopo la sua storia d'amore con Flavio Briatore e il suo lavoro di influencer marketing.



La modella ha voluto inoltre spiegare il suo lavoro: “Io guadagno grazie alle strategie sui social network. E' un lavoro in cui devo sempre stare attenta a ciò che vuole il pubblico, a ciò che i follower desiderano. Sì spendo tanti soldi in shopping e in trattamenti di bellezza, ma questo non vuol dire che io sia materialista”.



Taylor, eliminata dall’ “Isola dei Famosi”, è tornata anche sulla sua partecipazione al reality: “Io mi sono messa in gioco, se qualcuno non l’ha capito non sono problemi miei. Ho anche parlato di una fase difficile della mia vita – la tossicodipendenza – e ho provato a farvi vedere la vera Taylor”.