“Ho iniziato a drogarmi a 14 anni, ma erano cose leggere”. Taylor Mega, ex concorrente dell’"Isola dei Famosi", racconta della sua dipendenza in un’intervista in studio a “Verissimo”. “Prima erano solo canne, ma a 17 anni la situazione è peggiorata, mi sono lasciata con il mio ragazzo di allora che per me era un pilastro, un riferimento. Sono arrivata a farmi di eroina”. L’influencer, che ha avuto un’esperienza brevissima nel reality in onda su Canale 5, spiega di aver pensato che non avesse senso vivere e di essere rimasta nel tunnel della tossicodipendenza per circa sei mesi: “Ne sono uscita da sola, con la volontà – aggiunge – Non mi ha aiutata nessuno”. Eliminando le persone con le quali si drogava, Mega racconta di aver trovato la forza per cambiare: “Forse ho avuto un angelo che mi ha protetta”.