La sua esperienza come naufraga a "L'isola dei famosi" è durata solamente pochi giorni, ma Taylor Mega non è certo passata inosservata e ha regalato momenti di grande commozione, legati ad alcuni suoi racconti particolarmente intensi, ma anche sketch divertenti. Al suo rientro in studio, la concorrente del reality di Canale 5 si è raccontata ad Alessia Marcuzzi in una breve intervista, rivelando le enormi difficoltà riscontrate in Honduras. Anche la Gialappa's Band, però, non si è risparmiata e durante la puntata in onda domenica 3 febbraio le ha reso omaggio mostrando alcuni frammenti tutti da ridere che riguardavano proprio la celebre influencer. Un filmato in cui è stato messo in mostra lo stile e il linguaggio di una ragazza definita "semplice".