"Isola dei Famosi 2019", Francesca Cipriani abbandona il programma

Dopo una serie di discussioni su Demetra, che non sembra aver vissuto molto bene la sua permanenza all' Isola dei Famosi , l'argomento si sposta su Francesca Cipriani: la "polena" ha infatti avuto una crisi simile a quella che l'aveva colpita nella precedente edizione dopo un solo giorno di permanenza. Non sono d'aiuto i giudizi di Marina La Rosa, che dice di lei: "Non la vedo bella né brutta, intelligente o stupida... oddio forse l'ultima un po' sì".

Un giudizio che Francesca non accetta e al quale replica sbottando: "Sono stanca che non mi dicano le cose in faccia. L'anno scorso ho fatto una bella esperienza ma non me la sento di ripeterla anche quest'anno, non ce la faccio". A nulla servono le esortazioni di Alessia Marcuzzi, che invita la showgirl in confessionale per parlare della sua crisi. "Sono passati solo otto mesi, riviverla non mi cambierebbe".



Se la Marcuzzi e Alda D'Eusanio provano a convincerla, Alba Parietti va giù duramente: "Sei una privilegiata, se non hai le palle torna a casa, non puoi frignare per due puntate». A questo punto, scocciata, Francesca prende la decisione di abbandonare l'Isola dei Famosi.