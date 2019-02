"Isola dei Famosi 2019", paura e ilarità in studio: il divino Otelma ferito alla fronte dopo la spinta di Francesca Cipriani

Un piccolo incidente ha suscitato una certa ilarità in studio, durante la seconda puntata dell'Isola dei Famosi, ma anche un po' di preoccupazione: dopo esser stato annunciato il loro arrivo in qualità di "polene" (ovvero ex concorrenti del reality che si contendono un posto nell'edizione attuale), Francesca Cipriani e il divino Otelma hanno preso parte a una prova ricompensa per aiutare il gruppo a condire i piatti di pasta guadagnati con delle polpette.



L'obiettivo era scagliare le suddette polpette per mezzo di una fionda gigante contro la passerella di legno in mezzo al mare. Da subito è stata chiara l'enfasi della Cipriani, che a ogni tentativo superava addirittura il bersaglio di qualche metro. Fino a quando non ha usato la sua forza contro il Divino, spingendolo durante uno di questi lanci e facendolo cadere rovinosamente a terra. Otelma ha sbattuto la fronte contro il legno, provocandosi un taglio sulla fronte per il quale è stato subito portato in infermeria e medicato, mentre fra gli ospiti in studio si alternava il divertimento alla paura che la ferita potesse essere grave. Per fortuna non è stato nulla di preoccupante.