"Che cosa hai creduto di fare Barbara? Non hai fatto altro che spalare mer*** in faccia a noi del sud..." ha scritto, aggiungendo frasi ancora più forti che suscitano la rabbia e l'indignazione di Alessia Marcuzzi, la cui condanna è implacabile: "Queste cose che hai scritto sono gravissime, se fosse per me dovresti essere eliminato dalla trasmissione". A nulla sembrano servire le scuse di John, alle quali fa eco Alda D'Eusanio: "Tu non sei un leone da tastiera, sei un imbecille".