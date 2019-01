I Gialappi non perdono mai occasione per mettere in imbarazzo i concorrenti dell'Isola dei Famosi e questa volta la scelta è ricaduta su un'interrogazione: domande semplici, di geografia e con tema principale naturalmente l'Honduras, tuttavia capaci di lasciare i naufraghi incerti e senza parole. Dalla capitale al tipo di fauna che si può trovare nelle acque circostanti, nessuno sembra essere particolarmente preparato sulla questione. Nemmeno quando si passa ai proverbi la situazione migliora, portando a risposte esilaranti.