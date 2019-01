"Isola dei Famosi 2019": polemiche su Taylor Mega per un video pubblicato sui social

L'Isola dei Famosi non ha fatto in tempo a cominciare che già si è creata una situazione scomoda attorno a uno dei naufraghi: l'influencer Taylor Mega è stata protagonista di un video, pubblicato sui social, che ha destato molto sospetto in studio. Sembra infatti anticipare le intenzioni della concorrente di non andare oltre le tre settimane di partecipazione al programma. Alessia Marcuzzi decide di indagare sull'onestà delle intenzioni di Taylor e lei si difende dicendo di non puntare alla vittoria assoluta: le tre settimane menzionate sono un traguardo simbolico che si è posta, non una dichiarazione d'intenti.