Forse per timore della forte corrente che ha spinto la produzione dell'Isola dei Famosi ad aiutare gli altri naufraghi con una barca, dopo il famoso tuffo, Paolo Brosio ha preferito la sicurezza di una zattera per raggiungere le spiagge dove trascorrerà i prossimi giorni. Ad accompagnarlo la "sosia di Melania Trump", Sarah Altobello, e l'attrice Demetra Hampton. Una volta approdati, come tutti i gruppi prima di loro sono stati sottoposti alla prova del Kit - non prima che Alessia chiedesse di una possibile storia d'amore passata fra Paolo e Demetra - che la ha visti trionfare solo in parte: hanno ottenuto una sola borsa premio.