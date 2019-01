25 gennaio 2019 01:23 "Isola dei famosi 2019": Demetra, Kaspar e Taylor sono i primi nominati Eʼ partita la nuova edizione del reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi

Ha preso il via la nuova edizione de L'Isola dei famosi, il reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi che quest'anno sarà affiancata da Alba Parietti e Alda D'Eusanio nelle vesti di opinioniste. I primi nominati sono Demetra Hampton, Kaspar Capparoni e Taylor Mega. Marina La Rosa è la leader di questa settimana. Il gruppo è stato diviso tra quattro pirati, che godranno di diversi agi, e la ciurma.

Alessia inizia spiegando che i naufraghi quest'anno saranno catapultati in un "mondo di pirati", con regole in qualche modo spietate. E a proposito di spietate, introduce le nuove opinioniste di quest'anno. E poi primo collegamento con la spiaggia dell'isola dove c'è Fililppo Nardi, in veste di inviato (temporaneo...). E c'è già il primo elicottero con i primi cinque naufraghi pronti a gettarsi in mare per raggiungere la spiaggia.



I PRIMI CINQUE - Riccardo Fogli, Grecia Colmenares, Marco Maddaloni, Taylor Mega e Alvin sono i primi ad arrivare. L'ex cantante dei Pooh è il primo a gettarsi, senza alcuna esitazione, seguito dall'attrice di telenovelas, e dall'ex campione del mondo di judo. Completano il quintetto l'influencer e l'inviato-talpa Alvin, che nel corso della serata si scoprirà essere un naufrago finto, mandato per scoprire i primi movimenti all'interno del gruppo.



LA PRIMA PROVA - Nemmeno il tempo di arrivare sull'isola che ai primi naufraghi tocca la prima prova. Filippo spiega loro cosa dovranno fare. Ci sono cinque torri composte da vari cilindri: colpendo con un martello dovranno eliminare i cilindri senza far cadere la torre. Chi riuscirà porterà a casa il primo premio di questa edizione. Riescono a vincere solo il premio minore: una bottiglia di brodo di gallina e una scopetta.



IL SECONDO GRUPPO - Arrivano altri cinque naufraghi. Sono le sorelle Mihajlovic, l'ex calciatore Ghezzal, Aaron Nielsen e Marina La Rosa. E anche per loro, appena arrivati, è il momento della prova. Anche per loro solo il premio dalla prima torre che è un set di stuoie e un aggeggio per pulirsi le mani.



IL TERZO GRUPPO - Alcuni naufraghi non arrivano dal cielo: Sarah Altobello, Demetra Hampton e Paolo Brosio infatti vengono inquadrati mentre faticosamente si avvicinano alla spiaggia su una zattera.

GLI ZATTERATI - I tre arrivano sulla spiaggia. L'Altobello appare agguerritissima (nella clip di presentazione dice "cerco un fidanzato, Paolo Brosio numero uno: gliela faccio vedere io la madonna!"...).



ARRIVANO GLI ALTRI NAUFRAGHI - Nuovo gruppo in arrivo con l'elicottero: Kaspar Capparoni, l'ex cantante di "Amici" Luca Vismara e Youma Diakite. Il gruppo è così completo anche se c'è una defezione: manca Jo Squillo. Alessia spiega che ha avuto un problema familiare, e potrebbe aggregarsi al gruppo settimana prossima.



LE POLENE - Si torna in studio con Alessia che presenta "le polene". Ovvero due aspiranti naufraghi: Francesca Cipriani e il Divino Otelma. Si fermeranno sull'isola una settimana. I naufraghi decideranno, di volta in volta, chi eliminare fino alla sesta puntata, nella quale uno di loro diventerà concorrente ufficiale.



LA NUOVA PALAPA - I naufraghi arrivano nella nuova palapa e Alessia comunica subito loro che entro la fine della serata saranno divisi in due gruppi. Uno andrà nell'isola dei pirati dove avranno tutta una serie di comfort. La ciurma invece, che sarà un gruppo più folto, avrà a che fare con un habitat decisamente più inospitale. C'è poi il cocco d'oro. Verrà nascosto e chi lo troverà durante una caccia al tesoro, che si svolgerà in un giorno prefissato, guadagnerà direttamente la finale. Viene poi svelato il ruolo di talpa di Alvin. La reazione degli altri naufraghi è tranquilla e qualcuno rivela addirittura di avere avuto qualche sospetto nei giorni passati.



IL PRIMO CASO - Si passa al primo caso spinoso di questa stagione. Alessia mostra un video postato sui social da Taylor Mega in cui dice "tre settimane e poi torno". La Marcuzzi le chiede come fa a sapere che tra tre settimane tornerà. Lei spiega che si è dato quel tempo, non ha l'obiettivo di vincere. Ma Alessia ribatte che nessuno firma il contratto per tre settimane, è il pubblico che decide chi torna, non possono essere i naufraghi a scegliere. La conduttrice la incalza, perché la Mega non sembra molto convinta né convincente nella sua spiegazione. La ragazza è evidentemente in difficoltà e la Marcuzzi prova a stanarla per capire se la sua è una strategia o no. La D'Eusanio va giù piatta definendola "scorretta".



TAYLOR SULLA GRATICOLA - Durante il break pubblicitario i naufraghi discutono tra loro animatamente. Riaperto il collegamento la Marcuzzi prova a chiedere a Taylor delle cose che ha detto circa la sua difficoltà a lasciare le sue cose a casa. Lei prova a rimediare alla situazione spiegando che è stato difficile ma "adesso mi trovo benisismo e magari vorrò durare più di tre settimane".