Alessia Marcuzzi: "Sarà l'Isola delle donne, noi in studio non litigheremo"

Sarà un' Isola dei Famosi diversa perché è tutta al femminile. E' pronta a giurarlo Alessia Marcuzzi , al timone (da cinque anni) del reality che riparte giovedì 24 gennaio in prima serata su Canale 5 . Ad affiancarla ci sono due donne forti e agguerrite come Alda D'Eusanio e Alba Parietti , ma la conduttrice - come sottolinea a Tgcom24 - non teme litigi: "E' giusto che siano così, quando noi donne ci uniamo siamo una potenza".

Alessia in cosa sarà diversa questa edizione?

Intanto c'è Alvin che farà un po' la talpa nella prima settimana e poi sarà l'inviato e sarà molto divertente. Sarà diversa perché ci sono pirati, galeotti, polene, ci saranno tante figure nuove e prove legate al tesoro.

Anche la Marcuzzi sarà un po' diversa?

E' l'Isola delle donne, con Alba Parietti, Alda D'Eusanio, stranamente sono tutti nomi che cominciano con Al, c'è anche Alvin che però è un uomo e eterosessuale... Donatella Versace che mi veste, Barbara Cappi che è la mia autrice, insomma siamo tutte donne. Inattaccabili. Siamo una fortezza...

Alba e Alda sono molto agguerrite, sicura che poi non litigherete?

A me piace che Alda e Alba siano così, devono essere spontaneee. Ho lavorato con tante donne forti, Mara Venier è una donna con la D maiuscola, basta vedere i suoi successi, anche Vladimir Luxuria. E quando ci uniamo siamo una potenza. Lo dico sempre alle concorrenti. Gli uomini ad esempio hanno già fatto i gruppetti, le donne si annusano.

C'è un concorrente che hai scelto tu?

Su Riccardo Fogli mi sono battuta molto. Per noi è una grande conquista, si mette in gioco in un reality, che è completamente diverso dal suo mondo.

Perché l'Isola piace ancora?

Perché è una esperienza che vorrebbero fare tutti. Magari senza telecamere. Tutti quelli che tornano mi dicono che la rifarebbero, l'isola rimane dentro, puoi isolarti, puoi pensare, perché la difficoltà più grossa è la mente e non la fame.

La farai prima o poi questa esperienza?

Non lo so, ma mi piacerebbe. Per ora la devo condurre.