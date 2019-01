Nardi ha accettato di fingersi inviato mentre Alvin è approdato in Honduras facendo credere al gruppo che sarà un concorrente a tutti gli effetti. In realtà, giovedì sera in diretta si scoprirà la verità.

Oltre all'Isola dei famosi, quest'anno il reality sarà anche un po' Isola dei pirati. Lo spunto nasce dalla storia del corsaro Henry Morgan che leggenda vuole sia passato proprio tra le spiagge di Cayo Cochinos. Spazio quindi a prove in stile caccia al tesoro, con tanto di mappe, e all'introduzione del 'cocco d'oro', che se trovato permetterà al concorrente di accedere alla fase finale.

"Sarà un'isola un po' piratesca - spiega Alessia - I naufraghi dovranno affidarsi alle loro abilità fisiche, intellettive e anche alla fortuna, proprio come i corsari... Questo tipo di programma non può mai essere noioso perché lo fanno le persone, con il loro passato e la loro evoluzione". Come ogni storia di pirati che si rispetti, non possono mancare le polene, le figure presenti sulle prue di navi e galeoni. Nel programma si tratta di concorrenti che hanno già alle spalle esperienze televisive e che si fermeranno sull'isola una settimana. I naufraghi decideranno, di volta in volta, chi eliminare fino alla sesta puntata, nella quale uno di loro diventerà concorrente ufficiale. I primi ad avventurarsi sono Francesca Cipriani e il Mago Otelma.