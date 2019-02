Taylor Mega: “Sull’Isola non sono stata capita, ma ho dato tutto”

È appena stata eliminata dall’“Isola dei Famosi”, il reality a cui stava partecipando tra mille polemiche, ma Taylor Mega è già pronta a ributtarsi nella vita di tutti i giorni fatta di lusso sfrenato. I microfoni di “Pomeriggio Cinque” l’hanno raggiunta a Sanremo, dove si stava godendo la kermesse dell’Ariston: “Mi sto rilassando lontana da sostanze e alcol – ha scherzato la influencer – no dai un pochino di alcol sì”, ma poi è tornata sulla sua esperienza in Honduras: “La mia avventura all’Isola è stata condizionata dalla prima puntata, credo che da casa in molti non mi abbiano capita, ma ho dato tutto”.



Ora si torna alla vita di tutti i giorni, che per Taylor è un po’ diversa rispetto a quella dell’italiano medio, come lei stessa racconta: “Il lusso in cui vivo può essere raccontato dai Cartier al mio braccio o dal fatto di avere tutto comodo sotto casa. Sull’Isola mi è mancato tantissimo il mio stile di vita”.