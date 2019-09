Taylor Mega si presenta in studio durante la terza puntata di "Live - Non è la d'Urso" mano nella mano con la sua nuova fiamma: Giorgia Caldarulo, ex volto di "Uomini e Donne". Un fidanzamento che ha lasciato l'amaro in bocca a Erica Piamonte: l'ex gieffina sui social ha espresso chiaramente il proprio disprezzo per il comportamento dell'influencer, verso la quale provava ben più di un'amicizia. "Non stavo con Erica - rivela però Taylor -. Con lei ho avuto qualcosa di più di un’amicizia ma non era niente di ufficiale. Tra di noi c’era una relazione aperta".



Le due si affrontano quindi nel famoso ascensore del programma, un confronto durante il quale Taylor Mega dichiara di essere dispiaciuta per la fine della loro amicizia e che per lei provava soltanto un forte affetto. "Se la vuoi chiamare amicizia va bene - ribatte Erica - ma lo sai che non era tale. Non sai quanto sto di m***a perché non te ne frega nulla, mi sembra che tu ti stia facendo la tua vita". Durante la chiacchierata è intervenuta anche Giorgia, che ha preso parte alla discussione ascoltando in silenzio.