Erica Piamonte a "Pomeriggio Cinque": “Taylor Mega mi tradiva con Giorgia”

“Io e Taylor questa estate abbiamo passato un sacco di tempo insieme: abbiamo fatto tante vacanze, dormivamo nella stessa stanza e facevamo tutto il resto". A parlare a "Pomeriggio Cinque" è Erica Piamonte, ex concorrente del "Grande Fratello 16" che racconta di aver saputo proprio dal programma del tradimento di Taylor Mega con l'ex corteggiatrice di "Uomini e Donne" Giorgia Caldarulo.



Spiegando la vicenda Erica, poi, regala uno scoop: “Non si può dire che io e Taylor fossimo fidanzate, perché lei stava con un altro”. Della Caldarulo, nuova compagna dell'influencer, dice: “Credo sia una tipa molto diversa da me, non capisco come le possa piacere, mi sembra un po’ moscia”, taglia corto.