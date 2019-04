Ha raggiunto da pochi giorni il traguardo del milione e mezzo di follower su Instagram, ma il modo in cui ha festeggiato ha scatenato moltissime polemiche. Taylor Mega ha infatti deciso di versarsi addosso una intera, costosissima, bottiglia di champagne. Una scelta che non è piaciuta e sul web le critiche sono arrivate puntualissime.



“Umili i poveri”, “Tiratela di meno” sono solo alcuni dei commenti al video postato da Taylor, che, ospite di “Pomeriggio Cinque”, ha provato a giustificarsi: “Si tratta di pubblicità, è il cosiddetto placement. Inoltre lo champagne gonfia la pancia e a me non piace”. Ma la scena ha scatenato polemiche anche nello studio di Barbara D’Urso, in particolare quelle di Carlo Mondonico: “Questo non lo accetto, è come comprare cibo al supermercato e poi buttarlo. Uno sfregio davvero”.