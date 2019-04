Coruzzi contro Taylor Mega: “Io andavo in tv con la parrucca ma almeno non avevo le t***e di fuori come te”

Mentre si discute sulla nuova figura dell’influencer tra Mauro Coruzzi e Taylor Mega si scatena un acceso scontro. L’opinionista a "Live - Non è la d'Urso" non riuscendo a comprendere quale sia lo scopo, e l’utilità, di tale figura professionale attacca duramente: “E’ un mestiere di m***a”.



Quest’ultima definizione sembra pungere sul vivo Taylor Mega che subito reagisce: “Io non accetto giudizi da chi andava in televisione con la parrucca”. Coruzzi, però, non si lascia zittire: “La mia verità vale quanto la tua. Io almeno non andavano in tv con le tette di fuori come te”. A mettere pace tra i due è Barbara d'Urso che calma entrambi in pochi secondi.