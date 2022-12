Tapiro d'oro a Francesco Totti per i rolex spariti

Il12 ottobre "Striscia la Notizia" consegnava il tapiro d'oro a Francesco Totti. "Non lo dica a Ilary altrimenti le fa sparire anche questo…", l'inviato del tg satirico punzecchiava l'ex capitano della Roma sulla vicenda dei Rolex sottratti al calciatore dall'ex moglie Ilary Blasi, dalla quale si sta separando dopo vent'anni d'amore e tre figli. "Lei è della Magica, ma la magia l'ha fatta Ilary - ironizzava Staffelli - che le ha fatto sparire gli orologi".

Leggi Anche Francesco Totti trasloca per stare vicino a Noemi Bocchi

L'inviato ironizzava sui post social di Blasi e a Totti chiedeva se provava più fastidio per le frecciatine pubbliche dell'ex moglie o per gli sfottò laziali. "Non guardo niente, né gli uni né gli altri sto sopra le parti", replicava il calciatore.

Oltre ai Rolex di Totti che Ilary avrebbe fatto sparire dalla loro cassetta di sicurezza, ci sarebbero anche le famose scarpe e borse di lusso che Francesco avrebbe "rubato", a sua volta, dalla cabina armandio della conduttrice.

L'undici novembre è andata in scena la prima udienza del processo proprio in relazione alla restituzione dei beni di lusso che i due ex coiniugi si sarebbero sottratti a vicenda. La conduttrice e l'ex marito non hanno rilasciato dichiarazioni, ma pare che i rispettivi avvocati si siano incontrati in privata sede per tentare di trovare una soluzione soddisfacente per entrambi senza doversi rivedere davanti al giudice. Il nuovo appuntamento sembra sia in agenda per marzo 2023, ma non è detto che non si possa raggiungere prima un accordo di pace.

Intanto Francesco Totti e la sua nuova compagna Noemi Bocchi non si nascondono più. I due appaiono felici insieme e hanno sfilato mano nella mano sul red carpet dei Globe Soccer Awards a Dubai. Ma sembra che anche Ilary Blasi abbia ritrovato il sorriso al fianco di Bastian, un imprenditore tedesco che vive a Francoforte. I due sono stati paparazzati insieme all'aeroporto di Zurigo.