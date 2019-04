Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’Oro a Morgan a seguito della decisione del tribunale di Monza in merito al pignoramento della sua casa, che verrà messa all'asta. Il famoso "tapiroforo"di "Striscia la Notizia" lo raggiunge proprio nella sua casa e da lui si fa spiegare la vicenda, chiedendogli soprattutto come abbia fatto a finire in questa siutazione.



"Ho fatto la quadratura del bilancio con gli alimenti per le mie bambine. A un certo punto non ho più potuto sostenere queste spese perché non mi avevano pagato". Spiega Morgan, aggiungendo di aver scritto ad Asia Argento e Jessica Mazzoli - madri delle sue figlie - per spiegare come il problema non dipendesse dalla sua volontà. Il cantautore poi confessa: "Entro il 30 aprile devo lasciare la casa".