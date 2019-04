“Gf 16”, Jessica Mazzoli contro Morgan: “Nostra figlia è stata cercata da entrambi. Per rivederla devi riabilitarsi”

Jessica Mazzoli ha avuto l’opportunità durante la prima puntata del “Grande Fratello 16” di rispondere alle accuse lanciate dal suo ex compagno Morgan. Il frontman dei Bluvertigo aveva affermato di essersi sentito incastrato dalla donna e che era lei a rendergli impossibile le visite alla loro bambina Lara.



Jessica, invece, ha raccontato una versione totalmente diversa: “Lara è stata cercata da entrambi e lui lo ha dichiarato anche in interviste passate. Anche se si è pentito di aver avuto una bimba con me, questo non gli dà diritto di sputare cattiverie su una cosa così sacra come un figlio. Farò in modo che Lara non veda mai quell’intervista”.



La concorrente del reality ha sottolineato ancora una volta la totale assenza di Morgan nella vita della piccola: “Io me ne sono andata da quella casa per il bene mio e di mia figlia. Lui è sparito non mi ha dato nessun tipo di spiegazione e non mi risponde al telefono. Io ho rinunciato a cinque anni di alimenti”. Barbara d’Urso ha cercato di capire se ci siano delle possibilità su un futuro riavvicinamento tra i due, soprattutto per il bene di Lara, ma Jessica è stata molto chiara: “Prima deve fare un percorso psicologico riabilitativo genitoriale che le sedi competenti, cioè due giudici, hanno deciso per lui”