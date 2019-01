Jessica Mazzoli contro Morgan: "Ha dimenticato nostra figlia"

"Per lui nostra figlia non esiste, invece Lara c'è". Lo urla forte Jessica Mazzoli e quel "lui" è Morgan. Ai tempi di "X Factor" i due hanno vissuto una breve storia d'amore e hanno avuto una bambina. Ma il cantante, secondo quanto denuncia Jessica a "Domenica Live", è sempre stato assente. "Non sono qui per i soldi del mantenimento, quello è un diritto. Sono qui per l’aspetto affettivo", ripete a Barbara d'Urso.