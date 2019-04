Morgan contro le madri delle sue figlie: “Jessica mi ha incastrato”

“Io non abbandonerò mai i miei figli. Non farò mai quello che ha fatto mio padre con me. Voglio essere un punto di riferimento per loro. Chissà perché sono stato ritenuto un padre non idoneo solo quando non avevo i soldi”: è così che Morgan a “Live – Non è la d’Urso” si difende dalle accuse mosse dalle ex compagne d’essere un genitore assente. Il cantante, genitore di Anna Lou, 18 anni avuta con Asia Argento, e Lara, sei anni avuta con Jessica Mazzoli, ha voluto spiegare il suo rapporto complicato con le madri delle bimbe. Entrambe le donne hanno sottolineato come Morgan non abbia provveduto al mantenimento economico pattuito in tribunale, ma Marco Castoldi ha ribattuto: “Le madri sono arrabbiate finché non arrivano i soldi, fino al giorno prima sono un padre fantastico anche se non vedo le bambine”.