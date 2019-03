Asia Argento in lacrime: "Il caso Weinstein? Ho cercato di normalizzare tutto"

Alla fine Asia Argento non è riuscita a trattenere le lacrime. L'attrice e regista è intervenuta nella terza puntata di "Live - Non è la d'Urso", dove si è raccontata a 360 gradi, dal recente scoop con Fabrizio Corona, fino al caso di molestie che l'ha coinvolta prima come accusatrice di Harvey Weinstein e poi come accusata da Jimmy Bennett.



"Alcune donne hanno un istinto rettiliano e, come i rettili che fanno finta di essere morti, io ho reagito così - ha esordito Asia Argento quando gli è stato chiesto perché non avesse reagito ai comportamenti del produttore di Hollywood - Ho convissuto con questa cosa per tanti anni".