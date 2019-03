Asia Argento sul flirt con Fabrizio Corona: "In quei giorni mi ha fatto stare bene"

"Fabrizio ha ingigantito tante cose, è un uomo pieno di fantasia". Nel corso della terza puntata di "Live - Non è la d'Urso" Asia Argento commenta così il suo rapporto con Fabrizio Corona, che proprio nella stessa trasmissione di Canale 5 aveva detto di sentire la mancanza dell'attrice.



"Non ritengo che sia una persona cattiva, non mi ha fatto del male - continua Asia Argento - Però ha molta fantasia, gli piace immaginare se stesso in una maniera e forse mi vedeva parte del suo universo, ma io non sono così". Nel corso del suo intervento, l'ospite di Barbara d'Urso si è poi commossa: "Sono una donna sola, non è stata una vera e propria storia, ma in quei 2/3 giorni mi ha fatto stare bene".