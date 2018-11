Asia Argento su Fabrizio Corona: "Ci siamo uniti nelle ingiustizie subite"

Il loro bacio è stato oggetto di attenzione di tutto il gossip, la rivista "Chi" vi ha dedicato una copertina. Asia Argento e Fabrizio Corona stanno insieme e l'attrice, ospite in esclusiva a La Repubblica delle Donne, precisa: "Ho visto Corona solo due volte e ci siamo scambiati un bacio, perciò stiamo calmi. Ad ogni modo non definirei il suo come il fascino del male, piuttosto del caos."



Come è nato però questo interesse fra i due? "A unirci anzitutto sono state le ingiustizie subite", risponde Asia. "Nel mio caso il licenziamento per qualcosa che non ho fatto, una cessazione dei rapporti avvenuta peraltro tramite mail. Corona è secondo me il tipo di uomo che si adatta a ogni donna e nel mio caso mi ha conquistato parlandomi: abbiamo condiviso le nostre esperienze e ci siamo sentiti vicini. Come sapete io conoscevo suo padre Vittorio, che mi ha lanciato come scrittrice da giovanissima, ma nonostante la nostra amicizia non mi era mai stato presentato Fabrizio. Vedo molto di Vittorio in lui - aggiunge Asia - e non credo esistano le coincidenze. Era destino che ci incontrassimo adesso".