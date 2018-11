Argento-Corona, Asia alla madre: "Fott..i tr..." | Papà Dario: "Fabrizio non mi fa impazzire"

Sui social non si parla d'altro se non della coppia a sorpresa formata da Asia Argento e Fabrizio Corona . Due ribelli, due animi bollenti e imprevedibili, ma attratti pazzamente l'uno dall'altra. “Criticatemi, ma lasciatemi vivere” ha detto lei. La madre, Daria Nicolodi , che non apprezza questa love story, ha cinguettato subito e sui social sono volati insulti pesantissimi. Più moderato Dario : "Non mi fa impazzire Corona, ma Asia è tornata a sorridere".

“Due signori di mezza età con felpa e cappuccetto che si baciano... un po' inguaiati e inguaianti” ha commentato Daria Nicolodi postando la cover di Chi che anticipava lo scoop del settimanale in edicola da mercoledì. La Argento deve aver replicato alla madre, che non lo ha taciuto, anzi ha postato la risposta offensiva: “Mia figlia Asia Argento mi scrive La mia era una sciarpa, non un cappuccio. Fai schifo. Sei una donna e madre pessima, ma già lo sai. Sei una fallita, sola nel mondo. Torna nel tuo dimenticatoio, ora hai veramente esagerato. Fot...ti tr..a”. Così ha scritto su Twitter la Nicolodi, che ha anche aggiunto di essere molto preoccupata per la figlia: “Più tr...a di voi lo spero, che siete così innocenti. Un periodo in clinica non ti guasterebbe. Siamo tutti preoccupati per te“. I follower delle due si schierano a favore di una o dell'altra e il dibattito è senza fine e purtroppo anche senza eleganza...



Più moderato il commento del padre di Asia, Dario Argento, intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici": "Questa storia di Corona non la conosco, mi hanno detto che sono uscite delle foto di Asia con lui, ognuno fa la sua vita. Non mi fa impazzire Corona, non per il gossip, ma per quello che ha combinato, per quello che ha fatto. Comunque, Asia è tornata a sorridere".