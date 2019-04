Asia Argento replica a Morgan: "Ha detto cose disgustose, ma mi manca"

A distanza di due settimane, Asia Argento torna a parlare a "Live - Non è la d'Urso" e questa volta lo fa per replicare alle rivelazioni shock rilasciate da Morgan, anche lui ospite della trasmissione di Canale 5.



Nel corso della scorsa puntata, l'artista aveva raccontato di essere stato abbandonato dall'attrice, che lo avrebbe così allontanato anche dalla figlia nata dalla loro relazione. "Ho lasciato Morgan, perché la vita con lui era invivibile - spiega Asia Argento - Il mio cuore non l'ha mai abbandonato e con lui ho sempre cercato di mantenere un rapporto civile".



E prosegue: "Le sue dichiarazioni mi hanno molto colpito perché due settimane prima ho portato nostra figlia a un suo concerto e ci siamo commosse. Marco è un grande artista, ma anche se avesse ricoperto un'altra qualsiasi professione avrebbe dovuto prendersi cura della figlia".



Nel corso dell'intervista Asia è poi tornata sulle presunte molestie subite da Harvey Weinstein, sulle quali Morgan aveva invece preso le distanze: "Morgan ha detto delle cose disgustose. Lui non ha mai vissuto in America con me e ha visto Weinstein solo una volta, alla festa per il mio 25esimo compleanno. Forse lui e il suo amico Sgarbi si sono raccontati queste stupidaggini mentre erano alticci e poi è andato avanti con questa bugia per non fare la figura da fesso".



Alla fine però, Asia sembra voler aprire a un nuovo dialogo proprio con Morgan: "Marco manca a nostra figlia. Ma manca anche a me, nella mia vita".