A vincere il Festival di Sanremo 2023 nella 73esima edizione è Marco Mengoni con "Due vite" . Ha avuto la meglio nella votazione finale a cinque su Lazza, Mr. Rain, Ultimo e Tananai. Amadeus ha letto la lettera inviata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Emozione e standing ovation in sala per le esibizioni di Gino Paoli e Ornella Vanoni, applausi ai Depeche Mode, ospiti internazionali della serata. Il premio della critica Mia Martini è stato assegnato a Colapesce Dimartino per "Splash".

Nikita vince il GfVip

Al "Grande Fratello Vip" la vincitrice è Nikita Pelizon. La modella e influencer ha ringraziato i suoi fan con un video nelle Instagram Stories e non è riuscita a contenere la felicità: "Vi dico solo che sono stra-gasata, grazie mille per tutto il sostegno che mi avete dato, ormai il televoto era diventato un appuntamento fisso, grazie di avermi capita, sto provando una gioia immensa, abbiamo vinto insieme... se non fosse stato per voi col cavolo!".