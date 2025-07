"Sarabanda Celebrity", il meglio della quinta puntata

Dopo una serie di sfide avvincenti e colpi di scena all’ultima nota, arriva il momento più temuto: il gioco finale del 7x30. In questa prova mozzafiato, i concorrenti devono indovinare sette motivi musicali in appena trenta secondi. Chi riesce a riconoscerne di più, o addirittura tutti e sette, si aggiudica la puntata. A contendersi la vittoria ci sono Jessica Morlacchi e Alvin. Dopo una gara combattuta, i due restano in perfetta parità: tutto si decide con lo spareggio finale. A spuntarla è la vincitrice del "Grande Fratello", che riconosce al volo "Mediterranea" di Irama e regala la vittoria al team delle donne. Ma la musica non si ferma: a chiudere la serata ci pensano Anna Tatangelo e Syria con un’esibizione speciale. Le due artiste conquistano il pubblico con un medley inedito dei loro grandi successi, "Ragazza di Periferia" e "Sei tu". Il pubblico, entusiasta, esplode in un lungo e caloroso applauso.