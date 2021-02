Sulla Cartoonito App arriva "Ryan e l'ospite misterioso"

Il suo canale, Ryan's World, è nato nel 2015 e sino ad oggi ha conquistato oltre 28 milioni di iscritti, riscontrando un successo stellare tra i bambini e le famiglie. "Ryan e l'ospite misterioso" vede protagonista la giovane star del web e i suoi genitori: la mamma, coach della famiglia che spiega le regole dei vari giochi, e il papà, perenne pasticcione sempre pronto, però, ad incoraggiare Ryan.

Ci sono poi Gus e Combo, due simpaticissimi personaggi animati. Al centro del programma, tante prove fisiche, indizi, ma soprattutto un ospite misterioso – proveniente dal mondo della musica, dello sport e dello spettacolo - da scoprire in ogni puntata. Gioco, problem solving e tanto divertimento, per un gameshow adatto a tutta la famiglia.

La Cartoonito App, è l’applicazione completamente gratuita che permette di guardare la programmazione lineare di Cartoonito ovunque e di fruire di un catalogo di video ed episodi on demand, giochi e contenuti esclusivi. L’app permette di accedere a tanti episodi in catch up delle novità di ogni mese e al meglio degli show più amati dai fan del canale. Tanti, inoltre, i contenuti extra e in esclusiva, così come le rubriche dedicate alla musica, ai film e agli episodi on demand in inglese, che permettono ai bambini di imparare una nuova lingua in compagnia dei loro personaggi preferiti.

