Su Cartoonito arriva "Sadie e Gilbert", la serie animata all’insegna della magia e dell’amicizia

Magia, avventura e grandi amicizie sono gli ingredienti di “Sadie e Gilbert”, nuova serie animata in prima tv free in arrivo su Cartoonito dal 1 giugno, in programma tutti i giorni alle ore 20.50. E' la storia di una ragazza di quattordici anni che scopre di possedere dei poteri magici. Nel suo percorso di formazione, le viene affidato come guida un vecchio coniglio prossimo al pensionamento. I due vivranno avventure, viaggiando da un mondo all’altro utilizzando come portale il tradizionale cappello da mago. L’ambientazione si divide in due mondi, realizzati con due diverse tecniche di animazione diverse: quello degli umani in CGI, e quello della magia con la classica grafica 2D.